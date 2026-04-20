Dopo un episodio di tensione avvenuto tra un calciatore e un tifoso durante una partita, l’attaccante ha pubblicato un messaggio sui social media in cui si scusa per il comportamento. Nel messaggio, il giocatore ha affermato che i tifosi meritano rispetto e ha riconosciuto di non essere stato all’altezza delle aspettative. L’incidente ha attirato l’attenzione dei media sportivi e ha sollevato discussioni sulla gestione delle situazioni di conflitto tra giocatori e pubblico.

Dopo la bufera di domenica, Gift Orban si scusa. Lo fa con un messaggio pubblicato via Instagram. L’attaccante del Verona, al termine della partita con il Milan, in seguito a un diverbio con un tifoso, causato dal rifiuto di fermarsi per una foto e un autografo e da una manata ricevuta sulla macchina, Orban si è scagliato contro il sostenitore gialloblù, scatenando una rissa sedata dai presenti. L’Hellas ha diramato, sempre domenica, in serata, un comunicato per condannare ogni violenza, riservandosi ogni valutazione in merito. Oggi, dunque le parole di Orban sui social: “Desidero scusarmi sinceramente con tutti i tifosi per il mio comportamento.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Orban, le scuse dopo la rissa: "Tifosi, vi meritate rispetto, non sono stato all'altezza"

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