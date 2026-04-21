OraSì si trova di fronte a una situazione complicata, con i playout che restano un'incognita. La recente sconfitta casalinga contro Roma ha suscitato reazioni di delusione tra tifosi e allenatore, che hanno commentato l'esito della partita al termine dell'incontro. A due settimane dall’inizio dei playout, il livello di gioco mostrato dalla squadra preoccupa, e le possibilità di evitare la retrocessione appaiono sempre più incerte.

Sconfitta inaccettabile. Lo hanno pensato i tifosi e lo ha detto coach Auletta e fine gara e il dato più preoccupante è che se l’ OraSì è questa a due settimane dai probabili playout, allora la situazione è davvero grave. Con la Virtus Roma la squadra non è praticamente scesa in campo e il problema non è la sconfitta, ma come è arrivata, perché si può perdere in tanti modi, ma non in questo. Sperando che il grave scivolone, il peggiore della stagione, non porti conseguenze a livello mentale, Ravenna si prepara per l’impossibile trasferta di domenica a Livorno, in corsa per le prime posizioni. Con una vittoria l’OraSì sarebbe salva, ma questa ipotesi è poco probabile, e allora è necessario vedere quali possono essere gli altri scenari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - OraSì, questione di testa. I playout sono un’incognita. Gli scenari possibili per Ravenna dopo l’inquietante ko casalingo con Roma

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