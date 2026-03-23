Referendum i primi commenti dopo i dati sull’affluenza | gli scenari possibili

Il referendum sulla giustizia, alla vigilia del voto, era stato raccontato da molti osservatori come una consultazione difficile da decifrare e, soprattutto, capace di coinvolgere solo una parte limitata dell’elettorato. Il tema appariva tecnico, lontano dalla quotidianità di molti cittadini, e proprio per questo i sondaggi lasciavano immaginare una partecipazione contenuta. Nelle ultime ore, però, il quadro ha cominciato a cambiare in modo evidente, fino a trasformare una sfida che sembrava destinata a interessare pochi in un appuntamento politico molto più sentito del previsto. A spingere verso le urne, secondo le prime letture, sarebbe stato un insieme di fattori che si sono sommati nel corso della campagna referendaria. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Referendum giustizia, per cosa si vota e perché l'affluenza sarà decisiva

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