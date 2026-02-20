Grave infortunio sul lavoro alla cartiera di Toscolano Maderno | operaio di 50 anni si ferisce al tornio

Un operaio di 50 anni si è ferito gravemente al tornio durante il turno nella cartiera di Toscolano Maderno, sulla sponda bresciana del Garda. L’incidente è avvenuto questa mattina, poco prima di mezzogiorno, mentre l’uomo stava lavorando alle macchine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato l’uomo in ospedale con un codice di massima gravità. La direzione dello stabilimento ha avviato un’indagine per chiarire cosa abbia causato l’incidente. La produzione è stata temporaneamente sospesa.

Toscolano Maderno, (Brescia) 20 febbraio 2026 – Grave infortunio sul lavoro nella mattinata di venerdì 20 febbraio 2026 alla cartiera di Toscolano Maderno, sulla sponda bresciana del Garda. Un operaio di 50 anni, Luciano Scarpetta, è rimasto seriamente ferito mentre stava lavorando al tornio all'interno dell'officina dello stabilimento di via Amerigo Vespucci 28. Mazzano, incidente sul lavoro in un cantiere dell'Alta Velocità: precipita per 5 metri, grave operaio La ricostruzione e le ipotesi. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli inquirenti, l'uomo avrebbe riportato fratture a un arto superiore durante le operazioni di lavorazione.