OpenAI lancia Chronicle | il nuovo assistente che legge il tuo schermo

OpenAI ha annunciato il lancio di Chronicle, una funzionalità integrata nell’app Codex per sistemi macOS. Questa novità permette agli sviluppatori di ricevere supporto contestuale analizzando ciò che viene visualizzato sullo schermo. Chronicle si configura come un assistente che monitora l’ambiente di lavoro, offrendo ai programmatori strumenti per facilitare il loro lavoro quotidiano all’interno dell’applicazione.

OpenAI ha introdotto Chronicle, una nuova funzionalità integrata nell’applicazione Codex per sistemi macOS, progettata per offrire agli sviluppatori un supporto contestuale basato sull’osservazione dello schermo. Attraverso l’attivazione delle Memorie nelle impostazioni del software, lo strumento analizza ciò che appare sul monitor per costruire un database di informazioni utili a migliorare la precisione dei prompt futuri. L’operazione richiede un passaggio esplicito da parte dell’utente: è necessario abilitare la funzione sotto la voce Personalizzazione e autorizzare l’accesso alle funzioni di accessibilità e alla registrazione dello schermo tramite le impostazioni del sistema operativo Apple.🔗 Leggi su Ameve.eu

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