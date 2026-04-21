Open day all' anagrafe della Sesta Porta | rilasciate oltre 120 carte d' intentità

Sabato 18 aprile si è tenuto l’Open Day presso l’ufficio anagrafe e stato civile della Sesta Porta, in via Cesare Battisti, promosso dal Comune di Pisa. Durante l’evento sono state rilasciate più di 120 carte d’identità ai cittadini presenti. La giornata ha visto l’afflusso di numerosi utenti, che hanno potuto usufruire dei servizi dell’ufficio senza appuntamento.

Si è svolto sabato 18 aprile l'Open Day dell'ufficio anagrafe e stato civile della Sesta Porta, in via Cesare Battisti, promosso dal Comune di Pisa. L'apertura straordinaria, con orario continuato dalle 8.30 alle 19, ha consentito ai cittadini di accedere ai servizi attraverso sportelli dedicati.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Servizi demografici: oltre 120 accessi all’Open Day della Sesta PortaPisa, 21 aprile 2026 – Si è svolto sabato 18 aprile l’Open Day dell’ufficio anagrafe e stato civile della Sesta Porta, in via Cesare Battisti,... Rinnovo carte d’identità. Open day all’AnagrafeCITTÀ DI CASTELLO - Un open day speciale dell’Anagrafe per il rinnovo “massiccio“ delle carte d’identità è indetto per sabato 28 febbraio. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Servizi demografici, partecipazione all’Open Day della Sesta Porta. Servizi demografici: oltre 120 accessi all’Open Day della Sesta PortaL’appuntamento promosso dal Comune, sabato 18 aprile, ha attratto molti utenti che hanno compilato le pratiche per la carta d’identità elettronica ... msn.com Sabato 5 aprile apertura straordinaria dell’Anagrafe alla Sesta PortaPisa, 1 aprile 2025 - Open Day all’Ufficio Anagrafe alla Sesta Porta per sabato 5 aprile (dalle 08.30 alle 12.00) dedicato ai servizi anagrafici e alla consegna delle tessere elettorali ai nuovi ... lanazione.it