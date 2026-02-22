Rinnovo carte d’identità Open day all’Anagrafe

A causa dell’aumento di richieste, l’Anagrafe di Città di Castello organizza un open day per il rinnovo delle carte d’identità. L’evento mira a velocizzare le pratiche e a ridurre le attese, coinvolgendo cittadini di tutte le età. Durante la giornata, gli utenti potranno ottenere il nuovo documento senza appuntamento, portando i documenti necessari. L’iniziativa si svolge presso i locali comunali, per facilitare il servizio alla popolazione locale.

CITTÀ DI CASTELLO - Un open day speciale dell'Anagrafe per il rinnovo "massiccio" delle carte d'identità è indetto per sabato 28 febbraio. Una giornata importante non solo dal punto di vista amministrativo, ma anche sociale con la possibilità di aderire alla donazione degli organi. L'apertura prolungata è dalle 9 alle 19. Questa iniziativa è stata pensata per andare incontro alle esigenze dei cittadini, facilitando il passaggio obbligatorio alla carta d'identità elettronica, che sostituisce definitivamente la vecchia versione cartacea. L'assessore Rodolfo Braccalenti invita i tifernati a usufruire dell'open day e delle aperture ordinarie per passare alla Cie prima della scadenza del 3 agosto.

Carte d’identità, scatta l’open day: tre giorni di aperture extra per il rinnovo elettronicoQuesta settimana il Comune di Lugo apre le porte tre volte in più per aiutare i cittadini a rinnovare la carta d’identità elettronica.

