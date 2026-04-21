ONU sfida per il vertice | 4 candidati pronti al grande test

Quattro candidati si preparano a partecipare alle sedute pubbliche per la successione di António Guterres, che iniziano questa settimana. La competizione riguarda la posizione di leadership delle Nazioni Unite, con ogni candidato che si presenta per affrontare il grande test di fronte alle assemblee. La procedura prevede incontri aperti e confronti pubblici, in attesa delle decisioni dei membri dell’organizzazione internazionale.

Le sedute pubbliche per la successione di António Guterres iniziano questa settimana, mettendo in campo quattro profili pronti a sfidarsi per la guida delle Nazioni Unite. La corsa vede coinvolti tre esponenti dell’America Latina e il senegalese Macky Sall, unico candidato non appartenente al continente sudamericano, mentre si avvia il processo che porterà alla fine del mandato dell’attuale Segretario Generale entro la fine del 2026. I profili in campo e le dinamiche del voto. Il percorso di selezione si apre con le audizioni davanti ai 193 Stati membri e ai rappresentanti della società civile. Tra i nomi più accreditati figurano la cilena Bachelet, che ha ricoperto il ruolo di Alta commissaria per i diritti umani, e l’argentino Grossi, attuale vertice dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica.🔗 Leggi su Ameve.eu

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