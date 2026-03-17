Lima riaccende il grande fioretto | 24 azzurri pronti alla sfida nel Grand Prix

Lima ospita dal 20 al 22 marzo 2026 il Grand Prix di fioretto, una competizione internazionale che vede 24 atleti italiani pronti alla sfida. La città peruviana si prepara ad accogliere le gare in un evento che coinvolge schermidori provenienti da diverse nazioni. La manifestazione rappresenta un momento importante per il circuito mondiale di questa disciplina.

Il fioretto internazionale torna protagonista con il Grand Prix di Lima, in programma dal 20 al 22 marzo 2026 nella capitale peruviana. Si tratta di un appuntamento particolarmente importante del circuito, perché i Grand Prix assegnano punti pesanti per il ranking mondiale e prevedono esclusivamente gare individuali. La squadra maschile si presenta con atleti di grande spessore internazionale, a partire da Guillaume Bianchi, numero 2 del ranking mondiale, affiancato da elementi di primo piano come Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi. Completano il gruppo altri interpreti di valore come Giulio Lombardi, Davide Filippi, Tommaso Martini, Edoardo Luperi, Damiano Di Veroli, Lorenzo Nista, Damiano Rosatelli e Giuseppe Franzoni. 🔗 Leggi su Sportface.it

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