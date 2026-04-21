Il presidente di uno dei paesi africani ha dichiarato che gli shock climatici potrebbero far diminuire il PIL del continente tra il 3 e il 5 per cento. Ha inoltre affermato che l’Africa ha la possibilità di guidare la transizione energetica, trasformando le sfide climatiche in un’opportunità. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento internazionale dedicato alle questioni ambientali.

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Il cambiamento climatico è una delle sfide più urgenti del nostro tempo, ma può anche diventare un'opportunità per costruire una nuova economia globale. In Africa gli effetti del clima stanno già pesando sull'economia: gli shock climatici stanno riducendo tra il 3% e il 5% del Pil, frenando la crescita e lo sviluppo del continente. Gli investimenti globali in energia pulita hanno superato i 2 trilioni di dollari l'anno ma l'Africa, che ospita quasi il 20% della popolazione mondiale, riceve solo il 2% di questi flussi. Questa disparità deve essere corretta". Lo ha detto William Samoei Ruto, presidente del Kenya, intervenendo all'evento "Kenya: un grande paese che guarda al futuro" presso il Campus Luiss Guido Carli di Roma.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Clima, Ruto: "Shock climatici riducono Pil tra 3 e 5% ma Africa può guidare transizione energetica"

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