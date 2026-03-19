Il ministro della Difesa italiano ha dichiarato che per garantire la sicurezza dello stretto di Hormuz è necessario coinvolgere tutte le nazioni, con particolare attenzione alle Nazioni Unite. Ha sottolineato l'importanza di un intervento coordinato a livello internazionale, precisando che un convoglio per la protezione delle rotte marittime richiede l’impegno di più paesi. La dichiarazione si riferisce alla necessità di un’azione condivisa per tutelare le vie di comunicazione strategiche.

“Se noi dobbiamo fare un convoglio che metta in sicurezza Hormuz dobbiamo coinvolgere tutte le nazioni, partendo dalle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti hanno investito i loro alleati su Hormuz e la risposta che i loro alleati, secondo me saggiamente, hanno dato è che non deve essere una presenza degli amici degli americani o degli israeliani a Hormuz, deve esserci una presenza del mondo – ha affermato – perché se mandiamo una nave militare delle nazioni della Nato sembra che mandiamo una nave per combattere una guerra, per unirsi a una guerra”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ai microfoni di Rtl 102.5. “ Tema non sono attacchi diretti, ma cellule terrosismo dormienti “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Crosetto: “Per mettere in sicurezza Hormuz serve il coinvolgimento dell’Onu”

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