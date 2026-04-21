’Onfalos’ Laminarie mette l’infanzia al centro

Da oggi e fino al 30 aprile si svolge la rassegna Onfalos, curata dall’associazione culturale Laminarie. Sono previsti dodici appuntamenti tra spettacoli, letture sceniche, proiezioni e laboratori. Gli eventi si svolgono in sette spazi diversi situati tra il centro e le zone periferiche della città. La manifestazione, che dura da 16 anni, si concentra sull’infanzia e coinvolge diverse realtà locali.

Spettacoli, letture sceniche, proiezioni e laboratori in dodici appuntamenti, articolati in sette diversi spazi tra centro e periferia: Onfalos, rassegna curata da Laminarie, mette l’infanzia al centro da 16 anni e torna da oggi al 30 aprile. La compagnia teatrale che dal 2009 gestisce il teatro DOM la cupola del Pilastro, inaugura una fitta agenda di appuntamenti oggi alle 18, con la lettura pubblica della Costituzione al parco Simone Weil, introdotta dal magistrato Pier Luigi Di Bari e prima di questo momento inaugurerà Sasso Carta Forbice, mostra al DOM con alcuni disegni dell’illustratrice Beatrice Bandiera. Il 23 aprile doppio appuntamento al DOM alle 10 con La vacanza di orso e anatra di Valentina Paolini, per bambini dai 3 ai 5 anni e alle 11, alla Biblioteca Luigi Spina, La casa più grande del mondo di Leo Lionni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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