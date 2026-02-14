Nell' ex scuola dell’infanzia un Centro per il contrasto alla povertà | al via i lavori

L’amministrazione di Carovigno ha deciso di trasformare l’ex scuola dell’infanzia in un centro contro la povertà, dopo aver avviato i lavori di ristrutturazione. Il progetto nasce dall’esigenza di creare uno spazio più adeguato per supportare le famiglie in difficoltà della zona. I lavori, che prevedono interventi strutturali e di recupero degli ambienti, sono iniziati questa settimana e coinvolgono un investimento significativo. Un’area che fino a poco tempo fa ospitava bambini diventa così un punto di riferimento per il contrasto alle povertà.

L’immobile individuato, già sede dell’ex scuola dell’infanzia di Serranova, sarà oggetto di un articolato programma di ristrutturazione e adeguamento strutturale e impiantistico, finalizzato a garantirne la piena funzionalità e la conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza, accessibilità ed efficientamento energetico. L’intervento consentirà di restituire alla comunità uno spazio pubblico riqualificato, rifunzionalizzato per finalità sociali di primaria importanza. L’operazione rientra nell’ambito dell’Avviso Pubblico n. 12022, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo Settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”.🔗 Leggi su Brindisireport.it Filippo Serra nuovo direttore generale dell’USR Sicilia: priorità al benessere scolastico e al contrasto della dispersione. Patto educativo scuola-famiglia al centro del programma Filippo Serra è stato nominato nuovo direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. Scuola dell’Infanzia di via Rimembranza: al via i lavori di riqualificazione L’amministrazione comunale di Casapulla ha dato il via ai lavori di ristrutturazione alla scuola dell’infanzia di via Rimembranza. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Sede della Croce Rossa nell’ex scuola di via Varsavia: firmata la concessione gratuita; Riapre l'ex scuola Mereu: Non sarà un semplice asilo, ma per la passeggiata verde servono risorse extra; Reunion a villa Cutò: gli ex allievi dell'Istituto regionale d'Arte tornano nell'ex sede della scuola.; La battaglia per salvare l’ex scuola arriva fino al presidente Mattarella: Giù le mani dalla Casa Rossa. Ex scuola De Amicis, riscoperta la facciata dopo i lavori di restauroRiappare nella sua veste storica la facciata dell’ex scuola De Amicis, uno degli edifici più significativi del centro cittadino ... laquilablog.it Abbattuta l’ex scuola, ora il Comitato civico diffida il Comune per salvare i cipressiNel corso della settimana ruspe e caterpillar hanno demolito l’edifico di via XX Settembre dopo il trasferimento nella nuova sede di piazza Pastore. Ora la battaglia riguarda la salvaguardia dei 53 al ... lecceprima.it Nella Scuola Sottufficiali di Taranto 360 Volontari in Ferma Iniziale (#VFI) hanno giurato fedeltà alla Repubblica. Buon vento! #IlGrandeEquipaggio All. vo Mrs 1^cl Francesco Musumeci Ministero della Difesa Stato Maggiore della Difesa - Italian Armed Force facebook Io ho studiato il latino, il greco e tradotto dal greco al latino. Adesso uso AI e LMs per capire come funziona l’RNA nel sistema nervoso. Non capisco il senso di questa crociata inutile, una cosa non esclude l’altra. C’è’ ben altro di cui preoccuparsi nella scuola it x.com