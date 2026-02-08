Microsoft e Anthropic portano l’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. Ora, sempre più aziende usano comandi vocali invece di tastiera e mouse, per gestire meglio i processi quotidiani. La tecnologia cambia rapidamente, e le imprese si preparano a rivoluzionare il modo di lavorare.

Microsoft e Anthropic annunciano una nuova era: non più solo programmare "a sensazione", ma delegare interi flussi di lavoro all'IA. Ecco cosa significa per tutti noi Addio tastiera e mouse, benvenuto comando vocale. O quasi. I colossi della tecnologia Microsoft e Anthropic hanno annunciato q. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Dal "Vibe Coding" al "Vibe Working", come l'AI sta cambiando il modo di lavorare: addio tastiera e mouse, benvenuto comando vocale

Anthropic ha presentato ufficialmente Claude Opus 4.

