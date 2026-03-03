Omnia Platform è una soluzione di intelligenza artificiale enterprise che punta su interoperabilità e sovranità digitale, offrendo un’architettura agnostica e conforme alle normative europee. Nel settore dei modelli linguistici e dell’IA generativa, la partita si gioca principalmente sui dati, sulla governance e sulla capacità di integrare diverse tecnologie. La piattaforma si propone di rispondere a queste esigenze in modo concreto.

Nell’economia dei modelli linguistici e dell’intelligenza artificiale generativa, la competizione si gioca su dati, governance e capacità di integrazione. Gli LLM stanno assumendo i tratti di una commodity globale, accessibile via API e distribuita su scala industriale. Il vero differenziale competitivo si sposta sull’architettura che li orchestra, sulla qualità dei dati aziendali e sulla conformità normativa. Omnia BPM è una PMI innovativa italiana che progetta, sviluppa e produce interamente in Italia, una piattaforma low-code proprietaria: Omnia Platform. I fondatori hanno maturato una lunga esperienza come system integrator, lavorando su software di grandi vendor stranieri in Italia e all’estero, acquisendo competenze strategiche nella gestione di progetti enterprise complessi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Omnia Platform: AI enterprise, interoperabilità e sovranità digitale in un’unica architettura agnostica e conforme alle normative europee

Il Financial Times: “Le banche europee ritrovano slancio”. E cita Intesa Sanpaolo: “Rafforza la sovranità digitale europea”Il quotidiano economico finanziario elogia le "iniziative strategiche" per "ravvivare la ripresa del settore".

Infrastruttura digitale 2026: AI, resilienza e sovranità(Adnkronos) – Il panorama tecnologico del 2026 sancisce un cambiamento di paradigma definitivo: i data center non sono più considerati meri depositi...

Altri aggiornamenti su Omnia Platform

Discussioni sull' argomento Omnia Platform: AI enterprise, interoperabilità e sovranità digitale in un’unica architettura agnostica e conforme alle normative europee; Perché il Neuropositoning sarà la vera arma delle aziende nell’era dell’IA; AI e l’Apoclisse sbagliata del fondatore di ION Group, Andrea Pignataro; Btp valore, collocamento dal 2 marzo. Cedola trimestrale, premio finale e investimento minimo. Tutto quello che c’è da sapere.

Omnia Platform: AI enterprise, interoperabilità e sovranità digitale in un’unica architettura agnostica e conforme alle normative europeeNell’economia dei modelli linguistici e dell’intelligenza artificiale generativa, la competizione si gioca su dati, governance e capacità di integrazione. Gli LLM stanno assumendo i tratti di una comm ... targatocn.it

Omnia Platform: AI enterprise, interoperabilità e sovranità digitale in un’unica architettura agnostica e conforme alle normative europee x.com

Un'irresistibile coppia protagonista di una divertentissima commedia è in arrivo all'OPERA OMNIA. Da giovedì 5 marzo di e con Fabio De Luigi, con anche Virginia Raffaele. Tommaso ha cresciuto da solo quattro figlie, trasformando la sua v - facebook.com facebook