Omicidio Vincenzo Iannitti ucciso con due coltellate | è stato il migliore amico

Un uomo è stato ucciso con due ferite da arma da taglio e successivamente gettato dal terrazzo della propria abitazione in un cavedio sottostante. Il cadavere è stato nascosto all’interno di un sacco e coperto con materiali vari. La vittima è stata identificata come il migliore amico dell’autore del delitto, che ha agito in modo da nascondere le tracce del delitto. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Lo ha colpito con due coltellate, lo ha gettato dal terrazzo della sua abitazione in un cavedio sottostante, ne ha occultato il cadavere all'interno d'un sacco e l'ha ricoperto di materiali di risulta. Sarebbe stato ucciso così Vincenzo Iannitti, il ventenne scomparso un mese fa da San Castrese, il cui corpo privo di vita è stato rinvenuto dai carabinieri l'altro pomeriggio, a poche centinaia di metri dalla piazza centrale della frazione di Sessa Aurunca. Ad uccidere Vincenzo sarebbe stato uno dei suoi migliori amici, Victor Uratoriu, 19enne di origine romena, studente dell'istituto alberghiero di Gianola, con l'aspirazione di diventare cuoco.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Omicidio Vincenzo Iannitti, ucciso con due coltellate: è stato il migliore amico Notizie correlate Omicidio Vincenzo Iannitti, amico 19enne confessa: "Ucciso con due coltellate e nascosto il corpo all'interno di un sacco"Secondo la ricostruzione fornita agli inquirenti, il diciannovenne avrebbe colpito la vittima con due coltellate. Leggi anche: Confessa l’amico di Vincenzo Iannitti: lo ha ucciso a coltellate ed ha occultato il cadavere in un sacco di plastica Altri aggiornamenti Temi più discussi: Vincenzo Iannitti, il corpo in uno scantinato: confessa un 19enne; Trovato morto Vincenzo Iannitti, era scomparso da un mese: l’amico confessa l’omicidio; Trovato morto il 20enne scomparso nel Casertano, sospettato in caserma; Ventenne scomparso nel Casertano trovato morto in una cantina. L’amico confessa l’omicidio. Omicidio Vincenzo Iannitti, il papà: «L’assassino ha provato a depistarci: ha parlato di avvistamento a Roma»Marco Iannitti, il papà di Vincenzo, arriva nella piazza di San Castrese verso mezzogiorno sotto un sole che spacca le pietre. Chiede di vedere il terrazzo dal quale suo figlio ... ilmattino.it Omicidio Vincenzo Iannitti, ucciso con due coltellate: è stato il migliore amicoLo ha colpito con due coltellate, lo ha gettato dal terrazzo della sua abitazione in un cavedio sottostante, ne ha occultato il cadavere all'interno d'un sacco e l'ha ricoperto ... ilmattino.it Non si dà pace il papà di Vincenzo Iannitti, il ragazzo di 20 anni trovato morto questa notte a Sessa Aurunca dopo essere scomparso lo scorso 18 marzo Per l'omicidio è stato fermato un amico di Vincenzo, un ragazzo di 19 anni che ha confessato di averlo uc facebook Sessa Aurunca (Caserta), scomparso da un mese, trovato morto. Confessa l'amico: "L'ho ucciso io". Svolta nelle indagini su Vincenzo Iannitti: 19enne accusato di omicidio e occultamento di cadavere. x.com