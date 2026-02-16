Nella nuova puntata di Confidential l'ex boss Giuseppe Misso in diretta | Hanno depistato le indagini sulla strage del Rapido 904

Giuseppe Misso, noto come ex boss della Sanità, ha dichiarato in diretta di aver scoperto che le indagini sulla strage del Rapido 904 sono state depistate. La sua testimonianza arriva durante la nuova puntata di Confidential, dove ha fornito dettagli sorprendenti su quella tragica vicenda. Misso, condannato solo per aver posseduto esplosivi, ha detto di aver visto prove che indicano una manovra per nascondere le responsabilità reali.

Giuseppe Misso, all'anagrafe Missi, è lo storico capoclan della Sanità. Accusato della strage del rapido 904 è stato condannato per la sola detenzione di esplosivi. Si è sempre detto innocente in merito al suo coinvolgimento nella strage di Natale.