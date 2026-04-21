Omicidio Vincenzo Iannitti a San Castrese vicino Caserta trovato dopo un mese | buttato dal balcone dall' amico

A circa un mese dal suo scomparso, il corpo di Vincenzo Iannitti è stato ritrovato a San Castrese, vicino Caserta. La vittima, un uomo, è stata trovata dopo essere stata gettata dal balcone da un amico. Le forze dell'ordine hanno aperto un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto. La scoperta è stata effettuata nel corso di un controllo sui luoghi.

Vincenzo Iannitti, il 20enne di Sessa Aurunca scomparso da oltre un mese, è stato trovato morto nella frazione di San Castrese, vicino Caserta. C’è un giovane fermato, amico della vittima, che avrebbe confessato di aver colpito con due coltellate Iannitti e di averne gettato poi il corpo dal balcone. Vincenzo Iannitti è morto: il ritrovamento del cadavere La confessione dell'amico di Vincenzo Iannitti La scomparsa di Vincenzo Iannitti Vincenzo Iannitti è morto: il ritrovamento del cadavere Si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda legata alla sparizione di Vincenzo Iannitti, 20enne di Sessa Aurunca la cui scomparsa era stata denunciata lo scorso 18 marzo.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Omicidio Vincenzo Iannitti a San Castrese vicino Caserta, trovato dopo un mese: buttato dal balcone dall'amico Notizie correlate Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto in un scantinato. L'amico confessa: «L'ho lanciato dal balcone»Ha confessato il giovane fermato per l'omicidio di Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Caserta, trovato il cadavere di Vincenzo Iannitti: ha confessato un amico 19enneÈ stato trovato morto Vincenzo Ianniti, il 20enne casertano scomparso ormai oltre un mese fa. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Vincenzo trovato morto nello scantinato, Procura indaga per omicidio; Sessa Aurunca, trovato morto il 20enne Vincenzo Iannitti: si indaga per omicidio; Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto in un scantinato. L'amico confessa: L'ho lanciato dal balcone; Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese e trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in... Trovato morto Vincenzo Iannitti, il 20enne scomparso nel Casertano. Si indaga per omicidio: c’è un sospettatoDel ragazzo di Sessa Aurunca non si avevano più notizie dal 18 marzo. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, nascosto in una cantina. La famiglia: Non ci rassegneremo al silenzio ... quotidiano.net La morte di Vincenzo Iannitti, confessa l'omicidio il giovane fermato dai carabinieriHa confessato il giovane fermato per l'omicidio di Vincenzo Iannitti. Nel corso dell'interrogatorio reso nella notte dinanzi al pubblico ministero della procura della repubblica di ... ilmattino.it Vincenzo Iannitti trovato morto a Caserta: l’amico 19enne confessa l’omicidio #caserta x.com Ha confessato il giovane fermato per l’omicidio di Vincenzo Iannitti. Nel corso dell’interrogatorio reso nella notte dinanzi al pubblico ministero della procura della repubblica di Santa Maria Capua Vetere che segue le indagini ha ammesso di aver colpito il vent facebook