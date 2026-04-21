Il padre del giovane di 21 anni ucciso a Vasto ha dichiarato di essere stato minacciato dal figlio prima dell’evento. La procura di Chieti sta indagando sulla vicenda, che vede coinvolta anche la posizione del genitore. Un avvocato ha commentato che il padre si sta difendendo dalle accuse, mentre le forze dell’ordine continuano a raccogliere elementi sul caso. I dettagli sulla dinamica dell’accaduto vengono ancora approfonditi.

Chieti - Nuovi sviluppi nell’inchiesta sulla morte del 21enne: il legale parla di stato confusionale dell’indagato e di una lite degenerata, mentre proseguono gli accertamenti Emergono nuovi elementi nell’indagine sull’omicidio del 21enne Andrea Sciorilli, ucciso dal padre nella giornata di domenica. L’uomo, Antonio Sciorilli, attualmente detenuto con l’accusa di omicidio volontario, avrebbe fornito una versione dei fatti che introduce ulteriori interrogativi sulla dinamica dell’accaduto. A riferirlo è il difensore, l’avvocato Massimiliano Baccalà, che ha incontrato il proprio assistito nel carcere di Vasto. Secondo quanto dichiarato, l’uomo si troverebbe in uno stato di forte confusione, alternando momenti di lucidità a veri e propri black-out.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Omicidio Vasto, il padre si difende: “Era mio figlio a minacciarmi”

“Weak Wife” Watch Me Save the General

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