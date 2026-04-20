Omicidio Vasto il padre confessa | Ho ucciso mio figlio era un violento e faceva uso di droghe

Un uomo ha confessato di aver ucciso suo figlio, affermando che il giovane era violento e faceva uso di droghe. Nelle indagini è stato scoperto che nel 2024 era stato attivato un codice rosso contro il 21enne, a causa di aggressioni rivolte al padre e alla sorella. La vicenda si sta sviluppando con dettagli che stanno emergendo nel corso delle indagini.

Svolta nel caso dell’omicidio di Andrea Sciorilli, il giovane di 21 annitrovato morto ieri nel garage del condominio in cui viveva a Vasto. Nella notte il padre Antonio, che era stato fermato ed interrogato a lungo dai carabinieri, ha confessato il delitto agli inquirenti:“L’ho ucciso io, mio figlio era un violento e faceva uso di droghe”. Come riportaLa Repubblica, l’uomo ha anche indicato il luogo dove avrebbe nascosto l’accetta con cui ha colpito,almeno tre volte, il giovane, diplomato in marketing e finanza ed ex pugile. Il corpo del ragazzo era stato trovato ieri, domenica 19 aprile,nella rampa che porta al garage alla base del residence di Circonvallazione Istionense, in una zona centrale della città abruzzese.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Omicidio Vasto, il padre confessa: “Ho ucciso mio figlio, era un violento e faceva uso di droghe” Notizie correlate Leggi anche: Il dolore di Francesca Fialdini per il padre ucciso davanti al figlio: “Era mio compagno classe” Leggi anche: Omicidio a Vasto, arrestato il padre del 21enne ucciso Altri aggiornamenti Temi più discussi: Omicidio Sciorilli, il padre in stato di fermo; Omicidio a Vasto: fermato il padre di Andrea Sciorilli; Omicidio di Andrea Sciorilli, in stato di fermo il padre: interrogato tutta la notte; Andrea Sciorilli massacrato e ucciso a Vasto: Sembra un'esecuzione. Chi era il 21enne trovato morto dal padre in garage. Omicidio a Vasto, il padre dirigente ASL confessa nella notte: L'ho ucciso io. Il movente dietro la liteAndrea Sciorilli, il 22enne trovato senza vita nel garage del suo condominio a Vasto (Ch), sarebbe stato ucciso dal padre, Antonio. L'uomo, 54 anni , un dirigente della Asl locale, avrebbe confessato ... tg.la7.it Omicidio Andrea Sciorilli a Vasto, ucciso dal padre Antonio con l'accetta: aveva denunciato il figlio violentoAntonio, il padre del 21enne Andrea Sciorilli trovato morto in un garage a Vasto, è in stato di fermo come confermato dal suo avvocato ... virgilio.it Corriere della Sera. . Antonio Sciorilli è stato fermato per l'omicidio del figlio Andrea, il 21enne trovato morto domenica nel garage del condominio dove viveva a Vasto. A confermare la notizia è l'avvocato dell'uomo, Massimiliano Baccalà. Il fermo sarebbe scat - facebook.com facebook Omicidio a Vasto, il padre dirigente ASL confessa nella notte: "L'ho ucciso io". Il movente dietro la lite x.com