Castel Maggiore marito e moglie trovati morti in casa nel Bolognese | si indaga su ipotesi omicidio-suicidio

A Castel Maggiore, nel Bolognese, marito e moglie sono stati trovati senza vita in una abitazione nel corso del pomeriggio di oggi, martedì 21 aprile. La scoperta è stata fatta da un familiare che ha chiamato le forze dell'ordine. Le autorità stanno indagando sulle cause dei decessi, considerando anche l'ipotesi di omicidio-suicidio. Sul posto sono presenti i carabinieri e il medico legale.

A Castel Maggiore, nel Bolognese, marito e moglie sono stati trovati morti in casa nel pomeriggio di oggi, martedì 21 aprile. L'uomo, un 73enne, avrebbe prima ucciso la consorte 63enne e poi si sarebbe impiccato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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