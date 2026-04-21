Omicidio strada parco dentro le motivazioni della sentenza | contro Albi e Cavallito un' estrema ritorsione

Nella sentenza riguardante l’omicidio avvenuto lungo il strada parco, si legge che le motivazioni puntano il dito contro Walter Albi e Luca Cavallito, definiti come responsabili di un’“estrema ritorsione” e di una “punizione” legata alle numerose perdite subite e alle promesse non mantenute. La decisione giudiziaria descrive un quadro dettagliato delle azioni e delle motivazioni che hanno portato al tragico episodio, senza entrare nel merito di eventuali altri coinvolgimenti.

"Un’estrema ritorsione e punizione per le plurime perdite subite e più in generale per il complesso intreccio delle inaffidabili promesse" di Walter Albi e Luca Cavallito. È uno dei passaggi più significativi contenuti nelle motivazioni della sentenza con cui la Corte d’Assise di Chieti ha.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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