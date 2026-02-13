L' omicidio di Aldo Naro 11 anni fa la sorella | Lo Stato non ci ha dato giustizia ma non ti dimenticheremo mai

Aldo Naro, ucciso 11 anni fa durante una rissa in una discoteca dello Zen, viene ricordato dalla sorella con parole amare: “Lo Stato non ci ha dato giustizia, ma non ti dimenticheremo mai”. Era “bello come il sole, simpatico come tanti, ma intelligente e capace come pochi”, e aveva dedicato la vita allo studio e alla bellezza, ma la sua vita è stata brutalmente spezzata a soli 25 anni.

In una lettera la giovane ricorda la morte del medico che, ad appena 25 anni, fu ucciso al culmine di una rissa nella discoteca Goa dello Zen. Non si rassegna alla verità giudiziaria che ha portato alla condanna di un diciassettenne ed escluso la responsabilità di altre persone nel delitto: "Una versione che fa comodo a tutti, ma i fatti dicono altro." Era "bello come il sole, simpatico come tanti, ma intelligente e capace come pochi, aveva votato la sua vita allo studio e alla bellezza", ma la sua vita, ad appena 25 anni, è stata spezzata tragicamente in una discoteca dello Zen, al culmine di una rissa.🔗 Leggi su Palermotoday.it Le tre assoluzioni per l'omicidio di Aldo Naro, la famiglia: "Un fallimento dello Stato" Il processo bis per l'omicidio di Aldo Naro in discoteca, dopo dieci anni assolti tre buttafuori Contenuti correlati Argomenti discussi: La morte di Piersanti Mattarella. Un delitto non solo di mafia; Una raffica di Skorpion e l’omicidio di Lando Conti inorridì Firenze; Omicidio di Zoe Trinchero, oggi l'incarico per l'autopsia; Il cold case dell’anziano massacrato. L’impronta non basta, vicino assolto. Omicidio di Zoe Trinchero, oggi l'incarico per l'autopsiaVerrà conferito oggi l’incarico per l’autopsia sul corpo di Zoe Trinchero, diciassettenne uccisa a pugni e lasciata in un canale a Nizza a Monferrato, nell'Astigiano. L'esame autoptico sarà fondamenta ... avvenire.it Alex Manna resta in carcere per l'omicidio di Zoe Trinchero: «È distrutto». I genitori spariti dopo le minacce al telefonoResta nel carcere di Alessandria Alex Manna, il ventenne che ha confessato l'omicidio della diciassettenne Zoe Trinchero. Il Gip Aldo Tirone ha ... msn.com