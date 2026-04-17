Omicidio Severi la Cassazione conferma l' ergastolo Per la Suprema Corte fu il fratello a uccidere e decapitare Franco

La Corte di Cassazione ha confermato l'ergastolo per l'uomo condannato per l'omicidio di Franco Severi, avvenuto il 21 giugno 2022. La sentenza definitiva è arrivata dopo un lungo procedimento giudiziario che ha attraversato tutti e tre i gradi di giudizio, iniziato nel settembre 2023 e conclusosi ad aprile 2026. La Corte ha stabilito che il fratello dell'ucciso è stato l'autore dell'omicidio e della decapitazione.

Meno di 4 anni fa il delitto (21 giugno 2022), mentre l'iter processuale che ne è seguito è durato circa due anni e mezzo per tutti e tre i gradi di giudizio, partito il 21 settembre 2023 con la prima udienza in Corte d'Assise a Forlì e terminato il 17 aprile 2026, oggi, in Corte di Cassazione a.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Omicidio e decapitazione di Franco Severi, fissato il processo in Cassazione: il doppio ergastolo al vaglio della suprema corteE' stato fissato il giorno del terzo grado di giudizio per il caso dell'omicidio di Franco Severi, ucciso e decapitato il 21 giugno del 2022 nella... Napoli, omicidio di Ornella Pinto: la Cassazione conferma l’ergastolo per Pinotto IacominoLa Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva l’ergastolo per Pinotto Iacomino, l’uomo accusato di aver ucciso la moglie Ornella Pinto nel... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Processo Severi, oggi l'udienza in Cassazione. Processo Severi, oggi l'udienza in CassazioneNei primi due gradi di giudizio Daniele Severi è stato condannato per l'omicidio del fratello, trovato decapitato nel 2022 ... rainews.it Decapitato nel 2022 nel Forlivese, il fratello condannato all’ergastolo oggi in CassazioneL’ultima speranza per Daniele Severi. Oggi la Cassazione dovrà mettere la parola fine sulla morte di Franco Severi, il 53enne trovato decapitato il ... corriereromagna.it