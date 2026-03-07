Omicidio Pierina Paganelli il mistero del biglietto aereo di Louis Dassilva per il Senegal | voleva fuggire?

Louis Dassilva ha acquistato un biglietto aereo per il Senegal nelle ore successive all’omicidio di Pierina Paganelli. Le autorità stanno analizzando i documenti e le tempistiche dell’acquisto, mentre si indaga sulla possibile intenzione di Dassilva di lasciare il paese. La polizia sta inoltre verificando eventuali collegamenti tra il biglietto e altri elementi dell’indagine.

Tra i motivi che il 16 luglio 2024 hanno portato all’arresto di Louis Dassilva per l’omicidio di Pierina Paganelli, oltre all’ipotesi di reato a suo carico, c’era anche il pericolo di fuga. Risultava, infatti, che l’indagato avesse a suo nome un biglietto aperto per il Senegal. La moglie Valeria Bartolucci a tal proposito aveva fatto chiarezza: “Quel biglietto era stato congelato dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati, non c’era pericolo di fuga”. I motivi della carcerazione di Louis Dassilva Venerdì 6 marzo a Quarto Grado si è parlato dei motivi che hanno portato alla custodia cautelare in carcere di Louis Dassilva, arrestato il 16 luglio 2024, ma soprattutto dei motivi che hanno portato il Tribunale del Riesame di Bologna a respingere nuovamente l’istanza di scarcerazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

