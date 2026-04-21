Omicidio nella villetta l' arrestato per quattro ore davanti al gip | Volevo difendermi

Un uomo coinvolto in un omicidio si è presentato davanti al giudice di Brindisi, dove ha trascorso più di quattro ore rispondendo alle domande. Durante l'interrogatorio ha ripetuto di aver agito per autodifesa, confermando quanto dichiarato in precedenza alla procura. Il procedimento legale prosegue, mentre l'uomo resta sotto custodia. La vicenda riguarda un episodio avvenuto in una villetta della zona.

BRINDISI – Teodoro Cavaliere ha parlato per più di quattro ore davanti al gip del tribunale di Brindisi, Simone Orazio, confermando la versione dei fatti già resa alla pm Sofia Putignani. Il 40enne, assistito dall'avvocata Chiara Capodieci, ha dichiarato di aver ucciso il 41enne Eros Rossi.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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