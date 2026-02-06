Giuseppe Musella si è presentato davanti al giudice e ha parlato senza filtri. Ha detto chiaramente di aver amato Ylenia e di non aver mai voluto ucciderla. Per più di tre ore ha risposto alle domande del giudice e dei presenti, senza nascondersi o cercare scuse. La sua vita ora è distrutta, ha ammesso.

Non si è nascosto, non ha cercato scuse per il terribile delitto di cui si è macchiato. Giuseppe Musella ha risposto per oltre tre ore alle domande del giudice e del pubblico ministero. Rinchiuso nel carcere di Secondigliano, dove oggi a mezzogiorno è iniziata l’udienza di convalida, il 28enne di Ponticelli ha ammesso le proprie responsabilità: «Non volevo uccidere Ylenia. Era tutta la mia vita e non riesco a darmi pace per quello che è successo». Le accuse Musella, raggiunto da un decreto di fermo dopo essersi costituito lunedì notte, deve rispondere dell’accusa di omicidio aggravato. È stato lui, all’apice di una lite furibonda, a lanciare il coltello da cucina che ha colpito alla schiena, uccidendola, la sorella Ylenia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Giuseppe Musella davanti al gip: «Amavo Ylenia, non volevo ucciderla: la mia vita è distrutta»

Una lite tra fratello e sorella si è trasformata in tragedia.

Questa notte a Napoli, Giuseppe Musella, 28 anni, ha confessato di aver ucciso la sorella Ylenia, di 22 anni.

