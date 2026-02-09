Le due donne arrestate per l’omicidio di Franca Genovini si sono presentate in silenzio davanti al gip a Siena. L’interrogatorio si è concluso poco prima di mezzogiorno, con le due indagate che non hanno rilasciato dichiarazioni. La magistratura ora valuta le prossime mosse.

Siena, 9 febbraio 2026 - Si è concluso poco prima delle 12 l'interrogatorio di garanzia da parte del gip Andrea Grandinetti delle due donne arrestate per il presunto omicidio di Franca Genovini, 85 anni, di Castellina in Chianti. Prima è entrata nell'aula a piano terra la 37enne, che è la nipote acquisita della vittima, difesa dagli avvocati Fabio e Giulio Pisillo. Quindi la 25enne che vive ad Altavilla Vicentina, assistita dall'avvocato Fausto Rugini. Le due donne si sono avvalse della facoltà di non rispondere. E' stato il procuratore capo Andrea Boni ad essere in aula per l'interrogatorio in quanto il pm titolare dell'inchiesta era impegnato nella Corte d'assise per la morte di una 33enne in via del Villino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Omicidio Genovini, le due indagate in silenzio davanti al gip

Approfondimenti su Genovini Omicidio

Bernardo Cava, 51 anni e membro del clan omonimo di Quindici, ha deciso di non rispondere alle domande del Gip di Avellino, Antonio Sicuranza, durante l’interrogatorio di convalida del fermo.

Questa mattina, davanti al Tribunale di Benevento, sono arrivate le cinque donne coinvolte nell’inchiesta sui presunti maltrattamenti all’asilo delle Battistine.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Genovini Omicidio

Argomenti discussi: Siena, anziana trovata morta in casa: arrestate la nipote e la presunta complice vicentina; Anziana fu trovata morta, due donne arrestate per omicidio e rapina a Siena; Le ricerche su Internet delle due presunte assassine: Se una persona è soffocata con il cuscino si vede?; Franca derubata e uccisa a 85 anni, la svolta dopo un anno e mezzo: due donne in carcere, una è parente della vittima.

Omicidio Franca Genovini, le due donne tradite dalle ricerche online: Veleno o siringhe di aria, come uccidere una personaIl giallo di Castellina in Chianti, il procuratore ricostruisce i passaggi che hanno portato ai due arresti. Una delle indagate fa ritrovare una lettera minacciosa per indirizzare i sospetti su due ma ... msn.com

Franca Genovini rapinata e uccisa in casa nel 2024, arrestate due donne: una è la nipoteSvolta nell’omicidio di Franca Genovini a Castellina in Chianti: arrestate due donne di 37 e 25 anni. Accuse di omicidio aggravato, rapina e riciclaggio ... tag24.it

Omicidio di Franca Genovini a Castellina in Chianti: due donne arrestate dopo un anno e mezzo di indagini Due donne arrestate per l’omicidio di Franca Genovini a Castellina in Chianti: svolta nelle indagini coordinate dalla Procura di Siena. #notizie #new facebook