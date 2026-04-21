Omicidio in discoteca e clan nei locali | la pista della ritorsione Verità dalle telecamere

Una sparatoria avvenuta all’interno di una discoteca ha portato alla morte di un uomo pregiudicato, considerato referente di un clan criminale. Le indagini si concentrano sulle immagini delle telecamere di sorveglianza, che stanno fornendo dettagli sulla dinamica dell’evento. La scena si inserisce in un quadro di tensioni tra gruppi criminali, con le forze dell’ordine impegnate a chiarire i motivi e le responsabilità dell’accaduto.

La sparatoria nella discoteca Divine Club di Bisceglie, in cui è stato ucciso il pregiudicato Filippo Scavo, referente del clan Strisciuglio, ha riacceso i riflettori sul conflitto tra le cosche sempre più concentrato all’interno dei locali notturni. Il 42enne aveva partecipato, non molto tempo fa, ad alcuni scontri tra gruppi criminali avvenuti in questo tipo di strutture, come certificato dagli atti giudiziari della Dda. Due anni fa, nel quartiere Carbonara in cui risiedeva, il barese è citato per un diverbio con un esponente del clan rivale dei Capriati, con uno dei figli di Lello Capriati (quest’ultimo ucciso pochi giorni più tardi per dei colpi di pistola sparati da una moto in corsa).🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Omicidio in discoteca e clan nei locali: la pista della ritorsione. Verità dalle telecamere Notizie correlate Omicidio in discoteca, i rampolli dei clan con le armi nei locali per una sfida di potereLe discoteche usate non solo come piazza di spaccio, introducendo droga di ogni tipo, ma anche come territorio dove sfidarsi per mostrare la propria... Napoli centro, controlli nei locali della movida: sequestrata una discotecaUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Omicidio in discoteca a Bisceglie, identificati i partecipanti alla lite. Scavo aveva addosso migliaia di euro VIDEO; Bisceglie, omicidio in discoteca: muore Filippo Scavo, 43 anni; Sparatoria in discoteca a Bisceglie: ucciso 43enne dopo una lite al Divinae Follie; Bisceglie, spari in discoteca: 43enne muore in ospedale. Omicidio in discoteca a Bisceglie, Scavo conosceva i suoi killer. La Dda indaga sui rivali del clan CapriatiNel fascicolo della Dda coordinato dalla pm Bruna Manganelli, si ipotizza che «Uecchione» sia stato colpito mentre dava le spalle al suo assassino. «C’erano già state altre liti» ... lagazzettadelmezzogiorno.it Omicidio in discoteca e clan nei locali: la pista della ritorsione. Verità dalle telecamereLa sparatoria nella discoteca Divine Club di Bisceglie, in cui è stato ucciso il pregiudicato Filippo Scavo, referente del clan Strisciuglio, ... msn.com Un 17enne di origini egiziane è accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nel weekend vicino al centro storico di Pavia #ANSA facebook Indiani uccisi a Covo, tre indagati: il killer ancora in fuga #omicidio x.com