Omicidio in discoteca i rampolli dei clan con le armi nei locali per una sfida di potere

Nella notte si è verificato un omicidio all’interno di una discoteca, coinvolgendo alcuni giovani legati a famiglie criminali. Le forze dell’ordine hanno accertato che alcuni di loro erano armati nel locale, in un contesto di tensione tra gruppi rivali. Le discoteche sono state spesso utilizzate non solo per lo spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche come luoghi di confronto tra fazioni in cerca di dimostrare il proprio predominio attraverso atti violenti.

Le discoteche usate non solo come piazza di spaccio, introducendo droga di ogni tipo, ma anche come territorio dove sfidarsi per mostrare la propria supremazia. Una volta i clan si affrontavano per strada, oggi le giovanissime leve delle cosche ostentano il loro “potere” nei locali della movida e del divertimento. Ed è sempre lì che arrivano persino ad impugnare le armi, incuranti della presenza di centinaia di innocenti. Proprio come accaduto nella notte tra il 21 e 22 settembre del 2024, meno di due anni fa, quando la 19enne Antonella Lopez fu raggiunta per errore da un proiettile esploso all'interno dell'allora discoteca Bahia di Molfetta durante un litigio tra rampolli dei clan Palermiti e Strisciuglio.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Omicidio in discoteca, i rampolli dei clan con le armi nei locali per una sfida di potere Notizie correlate Sicurezza nei locali: multata una discotecaGrosseto, 19 febbraio 2026 – Controlli sulla sicurezza dei locali di intrattenimento, con particolare focus sulla «safety» delle strutture che... Bari, sparatoria in una discoteca: muore un uomo di 43 anni. L’ombra della guerra tra clan dietro l’omicidioUn uomo di 43 anni è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola all’interno di una discoteca a Bisceglie, in Puglia. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bisceglie, spari in discoteca: 43enne muore in ospedale; Omicidio in discoteca a Bisceglie, identificati i partecipanti alla lite. Scavo aveva addosso migliaia di euro VIDEO; Spari in una discoteca a Bisceglie, 43enne muore in ospedale; Bisceglie, omicidio in discoteca: muore Filippo Scavo, 43 anni. Filippo Scavo ucciso in discoteca, i testimoni: «Era piena di gente, poteva essere una strage. Siamo vivi per miracolo»«Poteva colpire chiunque». È il racconto dei testimoni della sparatoria avvenuta nella notte in una discoteca di Bisceglie, il Divine Club, costata la vita a un 42enne di ... leggo.it Omicidio in discoteca a Bisceglie, identificati i partecipanti alla lite. Scavo aveva addosso migliaia di euro VIDEOI carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto stanotte: sequestrato il Divina. Le ipotesi: omicidio collegato al mondo dello spaccio. Il sindaco: «Un fatto gravissimo» ... lagazzettadelmezzogiorno.it Omicidio Vaccaro a Pavia, tre giovani portati in caserma per essere ascoltati. La decisione degli inquirenti dopo aver sentito alcuni testimoni e visionato le immagini delle telecamere della zona, al momento per i tre non risultano provvedimenti a loro carico. facebook Omicidio Vaccaro a Pavia, tre giovani portati in caserma per essere ascoltati. La decisione degli inquirenti dopo aver sentito alcuni testimoni e visionato le immagini delle telecamere della zona, al momento per i tre non risultano provvedimenti a loro carico. x.com