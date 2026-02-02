Napoli centro controlli nei locali della movida | sequestrata una discoteca

Nel cuore di Napoli, carabinieri e polizia locale hanno messo a soqquadro pub e discoteche tra via Nazario Sauro e vicoletto Belledonne. Durante i controlli, hanno sequestrato una discoteca e multato diversi esercenti. Alcuni sono stati anche denunciati per irregolarità. La movida si ferma per ora, con le forze dell’ordine in prima linea per garantire la legalità.

Carabinieri e polizia locale passano al setaccio pub e discoteche tra via Nazario Sauro e vicoletto Belledonne: sanzioni, sequestri e denunce. Operazione movida nel cuore di Napoli per i Carabinieri del Comando Provinciale, impegnati nei controlli ai locali notturni per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza. L’obiettivo resta quello di prevenire incidenti e garantire serate tranquille a residenti e giovani. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Discoteca oltre il doppio della capienza: scatta il sequestro. I Carabinieri della Compagnia Napoli Centro, insieme agli agenti della Polizia Locale, hanno controllato un locale notturno in via Nazario Sauro 21. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli centro, controlli nei locali della movida: sequestrata una discoteca Approfondimenti su Napoli Discoteche Napoli, controlli nei locali della movida: denunce per alcol a minori e discoteca sequestrata I carabinieri di Napoli hanno fatto un giro nei locali della movida nel centro città. Centro storico a Perugia, controlli nei locali della movida degli agenti in borghese: due multe pesanti Nel centro storico di Perugia, agenti in borghese della Polizia Locale hanno effettuato controlli nei locali della movida, riscontrando irregolarità. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Napoli Discoteche Argomenti discussi: Controlli movida al centro storico.; Napoli, effetto Crans-Montana: ecco le pattuglie miste per i controlli nei locali; Napoli, il prefetto di Bari ai sindaci: più controlli nei locali; Napoli, i comitati dei residenti di Montedidio e Chiaia chiedono al Comune regole e sicurezza dopo Crans Montana. CARABINIERI DI NAPOLI * : «CENTRO: LA MOVIDA E I LOCALI NOTTURNI NEL MIRINO DELLE FORZE DELL’ORDINE.»Operazione movida nel centro per i carabinieri del comando provinciale che continuano i controlli nei locali notturni. Pub, discoteche e locali che devono ... agenziagiornalisticaopinione.it Controlli Movida: a Napoli e Somma Vesuviana denunce e sequestriAnche questo week end sono andati avanti i controlli nei locali notturni del centro cittadino e della provincia. Carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco hanno avviato una serie di verifiche sul ... videonola.tv #Controlli nei locali del centro storico di #Napoli: scatta la chiusura | https://shorturl.at/il7qZ - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.