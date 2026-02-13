Torino matricidio per la pensione | figlio confessa l’omicidio e l’occultamento del corpo nel bosco

Piobesi, Torino – Un uomo di 58 anni ha confessato di aver ucciso la madre, Enrica Bardotti, 85 anni, e di aver nascosto il suo corpo in un bosco vicino a casa. L’episodio è emerso dopo che gli investigatori hanno interrogato il figlio, che ha ammesso il gesto. L’uomo è stato subito arrestato e si trova ora in caserma, mentre le forze dell’ordine cercano di ricostruire le motivazioni dietro il gesto. La vicenda ha sconvolto il paese e solleva ancora una volta il problema delle violenze familiari.

Matricidio per una Pensione: Un Figlio Confessa l'Omicidio della Madre nel Torinese. Un uomo di 58 anni è stato arrestato a Piobesi, in provincia di Torino, con l'accusa di aver ucciso la madre, Enrica Bardotti, 85 anni, e di averne occultato il corpo in un bosco vicino alla loro abitazione. L'indagine, avviata a seguito della preoccupazione di un'amica della vittima, ha rivelato un movente sconcertante: la volontà di continuare a percepire la pensione dell'anziana. L'Allarme di un'Amica e l'Inizio delle Indagini. L'amica di Enrica Bardotti, insospettita dalla sua prolungata assenza, aveva iniziato a preoccuparsi a metà gennaio 2026.

