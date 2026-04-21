Omicidio di Vincenzo Iannitti a San Castrese rabbia del papà che attacca l' amico-killer che ha depistato

A San Castrese è stato ritrovato il corpo di Vincenzo Iannitti, ucciso in circostanze ancora da chiarire. Il padre della vittima ha espresso forte rabbia nei confronti di un uomo ritenuto amico e reo confesso del delitto, accusandolo di aver depistato le indagini. La vicenda ha suscitato grande attenzione e richieste di verità da parte della famiglia. Le forze dell'ordine proseguono le indagini per fare luce sulle responsabilità.

Vincenzo Iannitti, scomparso a marzo a Sessa Aurunca in provincia di Caserta, è stato trovato morto nella zona di San Castrese. Il padre accusa l’amico 19enne, che ha confessato l’omicidio: “Ha depistato le indagini fin dall’inizio, mai creduto all’allontanamento volontario”. Gli investigatori cercano ora il movente del delitto, ancora sconosciuto. Vincenzo Iannitti ritrovato a San Castrese Il caso della scomparsa di Vincenzo Iannitti, il 20enne scomparso a Sessa Aurunca lo scorso 18 marzo, si è concluso con una drammatica scoperta: il corpo del giovane è stato ritrovato in un edificio in ristrutturazione nella zona di San Castrese. Per l’omicidio è stato fermato un amico di 19 anni, che ha confessato il delitto.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Omicidio di Vincenzo Iannitti a San Castrese, rabbia del papà che attacca l'amico-killer che "ha depistato" Notizie correlate Omicidio Vincenzo Iannitti a San Castrese vicino Caserta, trovato dopo un mese: buttato dal balcone dall'amicoVincenzo Iannitti, il 20enne di Sessa Aurunca scomparso da oltre un mese, è stato trovato morto nella frazione di San Castrese, vicino Caserta. Omicidio Vincenzo Iannitti, il padre: “Assassino ha depistato le indagini, voglio giustizia”Chiede giustizia il padre di Vincenzo Iannitti, il 20enne trovato morto a Sessa Aurunca, nel Casertano, dopo essere scomparso circa un mese fa. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Vincenzo Iannitti, il corpo in uno scantinato: confessa un 19enne; Ventenne scomparso nel Casertano trovato morto in una cantina. L’amico confessa l’omicidio; Trovato morto il 20enne scomparso nel Casertano, sospettato in caserma; Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto in un scantinato. L'amico confessa: L'ho lanciato dal balcone. L'omicidio di Vincenzo Iannitti, il racconto: «Odore troppo forte, così è partita una segnalazione. I due ragazzi? Cresciuti insieme»Era scomparso un mese fa, il 18 marzo scorso, dalla provincia di Caserta: ritrovato senza vita. Il cadavere di Vincenzo Iannitti, 20enne di Sessa Aurunca, era in avanzato stato ... ilmattino.it Omicidio di Vincenzo Ianniti, l’amico confessa: «Abbiamo litigato e ho perso la testa»Ha confessato all’alba, dopo un lungo interrogatorio durato circa sei ore, il giovane fermato per l’omicidio di Vincenzo Iannitti, il ventenne di San ... cronachedellacampania.it Pena diminuita in secondo grado per Francesco Favella 'o Cecc, che con il primo giudizio era stato condannato all’ergastolo. Lo storico esponente del clan Moccia era imputato in quanto indicato come esecutore materiale dell’omicidio di Vincenzo Siervo con - facebook.com facebook