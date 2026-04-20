Omicidio di Gabriele Vaccaro | fermato un 17enne e denunciati 3 suoi amici A incastrarli le immagini della videosorveglianza

Quattro ragazzi sono stati coinvolti in un episodio di violenza avvenuto in un parcheggio dell’area Cattaneo, che ha portato alla morte di Gabriele Vaccaro. Dopo un lungo interrogatorio in Questura, un ragazzo di 17 anni è stato fermato, mentre altri tre giovani sono stati denunciati. Le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza hanno contribuito a ricostruire quanto accaduto e a identificare i responsabili.

Pavia, 20 aprile 2026 - Il lungo interrogatorio in Questura si è concluso in modo diverso per i 4 ragazzi accusati di aver aggredito Gabriele Vaccaro e i suoi due amici nel parcheggio dell'area Cattaneo. Il provvedimento di fermo è scattato nei confronti del 17enne, di origini egiziane, sospettato di aver materialmente colpito a morte il 25enne siciliano, mentre gli altri tre giovani, anche loro ascoltati in Questura dalla squadra Mobile, sono stati r ilasciati con denunce in stato di libertà. https:www.quotidiano.netcronacapugnalato-nel-parcheggio-muore-8618508e La ricostruzione della Polizia. In base alla ricostruzione della polizia, che...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio di Gabriele Vaccaro: fermato un 17enne e denunciati 3 suoi amici. A incastrarli le immagini della videosorveglianza Notizie correlate Gabriele Vaccaro ucciso a colpi di cacciavite a Pavia, tre giovani portati in Questura: fermato un 17enneTre ragazzi sono stati portati in Questura per l'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso a colpi di cacciavite al collo e all'addome in centro... Napoli, tenta di incendiare casa di uno dei suoi amici dopo accoltellamento di Petrone: fermato 17enneUn ragazzo di 17 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di collocamento in comunità con l’accusa di tentato incendio aggravato. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, tre giovani portati in questura: uno è minorenne; Svolta nell'omicidio di Gabriele Vaccaro? Tre giovani portati in questura; Accoltellato dopo la discoteca, muore a 25 anni Gabriele Vaccaro: tre giovani in questura a Pavia; Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso a colpi di cacciavite: tre interrogati, l'agguato nel parcheggio dopo una lite. L’omicidio di Gabriele Vaccaro, tre giovani portati in questura (uno è minorenne)Tre giovani sono stati portati in questura nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Gabriele Vaccaro, il venticinquenne di Favara ucciso ieri notte all’uscita di un locale a Pavia ... grandangoloagrigento.it Svolta nelle indagini, 17enne egiziano fermato per l’omicidio di Gabriele VaccaroLa polizia ha fermato un 17enne egiziano per l’omicidio di Gabriele Vaccaro. Denunciate altre tre persone che erano presenti all’aggressione mortale ... grandangoloagrigento.it Pavia, fermato un 17enne per l'omicidio di Gabriele Vaccaro - facebook.com facebook Bimbo di 7 anni annega alle terme, Gabriele stava festeggiando il compleanno: indagini per omicidio colposo x.com