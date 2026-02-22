Vitulano piange Andrea | lutto cittadino nel giorno dei funerali

Vitulano piange Andrea Goglia, trovato senza vita nel garage di casa sua. La causa del decesso è ancora sconosciuta, ma il lutto ha colpito profondamente l’intera comunità. La famiglia chiede rispetto e silenzio in questo momento difficile. Le autorità hanno avviato le verifiche per chiarire le circostanze della tragedia. La notizia ha fatto scattare un senso di sgomento tra i cittadini, molti dei quali si sono radunati davanti alla casa.

Tempo di lettura: 1 minuto Un dolore che attraversa l'intera comunità. Vitulano si stringe attorno alla famiglia di Andrea Goglia, il giovane di 20 anni trovato senza vita nel garage della propria abitazione nella tarda serata di sabato 21 febbraio. Una tragedia che ha scosso nel profondo il paese. In queste ore sono tante le persone che si stanno recando a casa della famiglia per portare conforto, una parola, un abbraccio. Amici, conoscenti, compagni di scuola, semplici cittadini: un via vai silenzioso e composto per testimoniare vicinanza ai genitori, al fratello maggiore e alla sorella, travolti da un dolore immenso.