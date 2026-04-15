Omicidio Dino Carta la famiglia vuole verità e giustizia | Chi sa parli aiutate gli inquirenti

La famiglia di Dino Carta, ucciso lunedì 13 aprile a Foggia, chiede che chi abbia informazioni si faccia avanti per aiutare le indagini. L’avvocato della famiglia ha espresso gratitudine nei confronti di chi sta collaborando e invita chi sa qualcosa a parlare con le autorità. La polizia sta proseguendo le verifiche per fare luce sull’omicidio e trovare chi ha compiuto il gesto.

L'avv. Michele Vaira, in qualità di difensore della famiglia di Annibale Carta - conosciuto da tutti come Dino - vittima del barbaro omicidio consumatosi lunedì 13 aprile in via Caracciolo a Foggia, desidera rivolgere, a nome dei familiari, un sentito e commosso ringraziamento a tutti coloro che.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate L'inspiegabile uccisione di Dino Carta: non regge l'ipotesi scambio di persona, le piste al vaglio degli inquirentiUn omicidio talmente ‘inspiegabile’ da far serpeggiare l’ipotesi di uno scambio di persona. L'omicidio stradale di Camilla arriva in Cassazione, la famiglia: "Avanti per avere verità e giustizia"La vicenda giudiziaria di Camilla Di Pumpo, giovane foggiana vittima di un omicidio stradale, è arrivata in Cassazione. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L'inspiegabile uccisione di Dino Carta: non regge l'ipotesi scambio di persona, le piste al vaglio degli inquirenti; Foggia, le indagini sull'omicidio del personal trainer: c'è un sospettato, è fuggito in bicicletta; Omicidio Dino Carta a Foggia in via Caracciolo, ucciso sotto casa mentre era col cane con almeno 4 colpi; Omicidio a Foggia, personal trainer ucciso in strada: una vera e propria esecuzione. Chi era Dino Carta e cosa sappiamo. Omicidio di Dino Carta a Foggia, un sospettato per la morte del personal trainerC’è un sospettato per la morte di Annibale Carta, detto Dino, a Foggia. Il personal trainer di 42 anni è stato ucciso con dei colpi di pistola alle spalle la sera del 13 aprile mentre portava a spasso ... tg24.sky.it Voci su un sospettato in caserma, ma nessun riscontro: resta il giallo sull’omicidio di Dino CartaNessun sospettato, nessuna svolta. Restano avvolte nel mistero le indagini sull’omicidio di Annibale Carta, 42 anni, conosciuto come Dino, il ... immediato.net Omicidio Dino Carta, la pista della palestra tra le ipotesi: caccia all’uomo in bici ripreso dalle telecamere x.com OMICIDIO DINO CARTA, la pista della palestra tra le ipotesi: caccia all’uomo in bici ripreso dalle telecamere - facebook.com facebook