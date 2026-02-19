Mario Capobianco, 68 anni di Benevento, è stato brutalmente ucciso a calci e pugni da Armando Mercurio, 38 anni, nel rione Libertà. La causa dello scontro resta ancora da chiarire, ma le indagini della polizia puntano a una lite scaturita da una discussione precedente. La famiglia di Capobianco ha ottenuto il nullaosta dalla Procura per la cremazione e domani alle 15:30 si svolgeranno le esequie nella parrocchia SS. Addolorata. La comunità si stringe attorno ai familiari in questo momento difficile.

Tempo di lettura: < 1 minuto Domani, 20 gennaio 2026 alle ore 15:30, presso la Parrocchia SS. Addolorata di Benevento, si terranno le esequie di Mario Capobianco, 68 anni di Benevento, ucciso brutalmente a calci e pugni da Armando Mercurio, 38 anni di Benevento, nel rione Libertà di Benevento. I familiari della vittima assistiti dall’Avvocato Vittorio Fucci, hanno chiesto e sono stati autorizzati dalla Procura della Repubblica di Benevento alla cremazione della salma di Capobianco. Intanto si attendono gli esiti degli esami autoptici e delle indagini, così da qualificare correttamente il reato contestato a Mercurio, assistito dall’Avvocato Vincenzo Sguera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Omicidio Mario Capobianco: domani le esequie, la famiglia autorizzata dalla Procura alla cremazione

