Antonio Sciorilli, che ha confessato di aver ucciso il proprio figlio Andrea, ha dato una prima spiegazione della vicenda. Secondo la sua testimonianza, il ragazzo avrebbe avuto un coltello durante il confronto. Le autorità stanno analizzando le dichiarazioni e i reperti trovati sulla scena del delitto. La ricostruzione dell’uomo sarà oggetto di ulteriori verifiche da parte degli inquirenti coinvolti nelle indagini.

Antonio Sciorilli, padre di Andrea, il 21enne ucciso a Vasto, è indagato per omicidio volontario. Ma secondo quanto trapela dalla Procura, il capo d’imputazione è ancora provvisori e potrebbe cambiare. L’avvocato ha incontrato Antonio Sciorilli in carcere, descrivendo l’assistito in stato confusionale. L’udienza di convalida non è ancora stata fissata. Antonio Sciorilli indagato per l’omicidio del figlio Le condizioni di Antonio Sciorilli dopo la prima notte in carcere La versione dell’omicida: il figlio aveva un coltello Antonio Sciorilli indagato per l’omicidio del figlio Massimiliano Baccalà, avvocato di Antonio Sciorilli, ha chiesto “rispetto per una famiglia in lutto”, invitando a non esasperare i toni.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio Andrea Sciorilli a Vasto, la versione del padre Antonio: "Dice che il figlio aveva un coltello"

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Vasto, omicidio di Andrea Sciorilli, il padre confessa: L’ho ucciso io: mio figlio era un violento; 21enne ucciso a Vasto, il papà confessa: fermato dopo interrogatorio; Omicidio del 20enne Andrea Sciorilli: fermato il padre del giovane; Mio figlio era un violento, la confessione del padre del 21enne Andrea Sciorilli, ucciso con un’ascia nel garage di casa.

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Fermato per omicidio il padre di Andrea #Sciorilli, ucciso a #Vasto: ha confessato il delitto. Il 21enne "era un violento", due anni fa una denuncia per #violenza domestica. x.com