A Vasto, un uomo è stato accusato di aver ucciso suo figlio. Secondo quanto riferito dall’avvocato del padre, quest’ultimo ha detto che il figlio lo avrebbe minacciato con un coltello prima dell’episodio fatale. Il genitore si trova in uno stato di confusione, con momenti di lucidità alternati a blackout. La vicenda è sotto indagine e coinvolge le autorità competenti.

«Il mio cliente è in stato confusionale, alterna momenti di lucidità a black-out totali. Mi ha confermato che il figlio aveva un coltello con cui lo avrebbe minacciato». Così, all’ANSA, l’avvocato Massimiliano Baccalà, difensore di Antonio Sciorilli, l’uomo che nel primo pomeriggio di domenica scorsa ha ucciso il figlio Andrea di 21 anni a colpi d’ascia. Il legale ha incontrato di nuovo il suo assistito questa mattina nel carcere di Vasto, dove si trova in attesa dell’udienza di convalida che non è stata ancora fatta. A suo carico l’accusa è di omicidio volontario anche se il capo di imputazione sembra sia ancora provvisorio e possa cambiare. L’avvocato, poi, puntualizza che a scatenare la lite fatale di domenica non sia stato il rifiuto della vittima ad un posto di lavoro in Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Vasto, il padre di Andrea Sciorilli accusato di omicidio volontario: "Mio figlio mi minacciava con un coltello"

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