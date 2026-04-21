Olympia protagonista anche tra i Master | podio europeo per Lupetti e successi a San Lazzaro

Nel fine settimana, l’Asd Olympia ha ottenuto risultati importanti nel circuito Master, con podi a livello europeo e vittorie a San Lazzaro. Tra i protagonisti, Lupetti si è piazzato sul podio continentale, mentre altre atlete e atleti hanno conquistato successi in ambito nazionale. Questi risultati confermano la presenza competitiva della squadra sia in competizioni internazionali che nel panorama italiano.

Fine settimana ricco di soddisfazioni per l’Asd Olympia anche nel circuito Master, con risultati di prestigio sia in ambito internazionale che nazionale, a conferma della solidità e della competitività del gruppo. A Salisburgo, nella prova del circuito europeo Master, Katiuscia Lupetti conquista.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Olympia tra Ancona, San Severo e Zagabria: giovani in evidenza e Iandolo sul podio internazionaleProsegue senza sosta la stagione agonistica dell’Asd Olympia, protagonista nel fine settimana su più fronti tra competizioni nazionali e appuntamenti... San Lazzaro accende il gran finale Master: quasi 700 schermidori in pedana verso i TricoloriSan Lazzaro di Savona si prepara a ospitare la quinta Prova del Circuito Nazionale Master, ultimo appuntamento stagionale prima dei Campionati... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Olympia protagonista anche tra i Master: podio europeo per Lupetti e successi a San Lazzaro. Olympia protagonista anche tra i Master: podio europeo per Lupetti e successi a San LazzaroFine settimana da incorniciare con risultati di prestigio sia in Europa che in Italia: mentre a Salisburgo Katiuscia Lupetti conquista il bronzo nel circuito europeo Master, a San Lazzaro di Savena Fr ... foggiatoday.it OLYMPIA FOGGIA Olympia protagonista anche tra i Master: podio europeo per Lupetti e successi a San LazzaroFine settimana ricco di soddisfazioni per l’A.S.D. Olympia anche nel circuito Master, con risultati di grande prestigio sia a livello internazionale che nazionale. Le prestazioni ottenute confermano l ... statoquotidiano.it