Olympia tra Ancona San Severo e Zagabria | giovani in evidenza e Iandolo sul podio internazionale

L’Asd Olympia ha portato avanti la propria attività nel fine settimana con partecipazioni sia a livello nazionale che internazionale. Tra le gare svoltesi, alcuni giovani atleti si sono distinti, e uno di loro è riuscito a salire sul podio in una competizione internazionale. La squadra continua a essere impegnata in diverse manifestazioni, mantenendo alta la propria presenza in ambito sportivo.

Prosegue senza sosta la stagione agonistica dell’Asd Olympia, protagonista nel fine settimana su più fronti tra competizioni nazionali e appuntamenti internazionali. Un bilancio complessivamente positivo, che mette in luce la crescita del vivaio e la capacità della società di farsi valere anche.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Gran prix U14 'Kinder joy of moving' di Sciabola: 4 atleti pugliesi sul podio a San SeveroLa seconda prova del Gran Prix Under 14 ‘Kinder Joy of Moving’ di sciabola disputata al Palazzetto ‘Falcone e Borsellino’ di San Severo ha visto... Il circolo scherma "Raggetti" sul podio della Rapir Cup di ZagabriaNello scorso week-end, il circolo scherma “Roberto Raggetti” di Firenze si è contraddistinto riportando due ori e due bronzi in occasione della 28ª...