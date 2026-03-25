Turismo sportivo il Comune investe in una serie di eventi

Il Comune di Porto San Giorgio ha approvato finanziamenti e patrocini per diverse manifestazioni sportive previste nei prossimi mesi. La decisione mira a sostenere eventi che coinvolgono diverse discipline e attirano partecipanti e spettatori dalla zona e oltre. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, intende valorizzare lo sport come strumento di promozione del territorio e di crescita locale.

Porto San Giorgio investe sullo sport come leva di promozione e crescita del territorio. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Valerio Vesprini ha dato il via libera a una serie di contributi e patrocini a sostegno di importanti eventi sportivi in programma nei prossimi mesi. La scelta non è casuale: lo sport viene riconosciuto come strumento capace di generare coesione sociale, incentivare stili di vita sani e, allo stesso tempo, valorizzare l’immagine della città anche dal punto di vista turistico. Tra gli appuntamenti sostenuti spicca il Campionato italiano di spinning d’altura ai tunnidi, in programma dal 27 al 29 marzo, che porterà a Porto San Giorgio equipaggi provenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Turismo sportivo, il Comune investe in una serie di eventi Articoli correlati Il Comune investe sulla cultura: al via il bando per i contributi per gli eventi dei prossimi mesiL’Assessorato alla Cultura del Comune di Forlì, attraverso l’Unità Eventi e Turismo, ha pubblicato il bando per l’assegnazione dei contributi a... Ecco il memorandum sul turismo. Dalla tassa di soggiorno agli eventi. Tutte le richieste al ComuneIl 70 per cento degli introiti della tassa di soggiorno da spendere per la promozione e per gli eventi turistici, l’altro 30 per cento in arredo... Aggiornamenti e notizie su Turismo sportivo Temi più discussi: Turismo sportivo, il Comune investe in una serie di eventi; Avviso Pubblico Manifestazione di interesse per la selezione di progetti di promozione turistica e di natura turistico- sportiva per la programmazione degli eventi della Città di Palermo anno 2026 – Errata Corrige – Città di Palermo; Consiglio comunale, via libera al nuovo regolamento sulla gestione degli impianti sportivi comunali; Campionato italiano assoluto di nuoto di fondo. Innovazione nel turismo sportivo, 'premiato' il progetto Alpe Cimbra 4 AllIl progetto Alpe Cimbra 4 All ha ottenuto una menzione speciale nella categoria Innovazione nello sviluppo del turismo sportivo alla prima edizione degli Un Tourism awards for excellence in Sustai ... ansa.it Cisalfa Sport e il Comune di Milano si uniscono per l'iniziativa Il Natale degli alberiCisalfa Sport partecipa per la prima volta all’iniziativa Il Natale degli Alberi del Comune di Milano, con La Magia dello Sport: un’installazione che celebra l’energia e i valori dello sport, ... gazzetta.it Innovazione nel turismo sportivo, 'premiato' il progetto Alpe Cimbra 4 All. Menzione speciale agli Un Tourism awards for excellence di Madrid #ANSA - facebook.com facebook