Oltre 230 mila euro sottratti alla politica gli studenti la proposta di legge in commissione
In commissione è arrivata una proposta di legge presentata da un rappresentante di Forza Italia che propone di destinare i risparmi dei gruppi consiliari al sostegno del diritto allo studio universitario. La misura riguarda una somma superiore a 230 mila euro, attualmente sottratta alla politica. La proposta mira a riassegnare queste risorse a favore degli studenti e delle università.
Approda in commissione la proposta di legge del capogruppo di Forza Italia Domenico Giannetta che destina i risparmi dei gruppi consiliari al diritto allo studio universitario.In base alla proposta, oltre 230mila euro l’anno saranno sottratti alle spese della politica e trasformati in borse di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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