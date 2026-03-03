A un mese dall'implementazione del nuovo sistema di accesso alla Fontana di Trevi, sono stati registrati circa 230 mila ingressi, con incassi superiori ai 435 mila euro. I dati coprono il periodo dal 2 febbraio al 1 marzo e mostrano un alto numero di visitatori che hanno usufruito delle nuove modalità di ingresso. L’afflusso di persone e i ricavi sono stati monitorati per tutta la durata del primo mese di applicazione.

I dati sui visitatori della Fontana di Trevi mostrano un grande successo del nuovo sistema di accesso. Scopri di più. A un mese esatto dall’introduzione del nuovo sistema di accesso alla Fontana di Trevi, che ha avuto luogo dal 2 febbraio al primo marzo, sono stati registrati un totale di 229.896 ingressi. Di questi, 217.597 sono stati effettuati a tariffa intera, 3.499 da residenti a Roma o nella Città Metropolitana di Roma Capitale e 8.800 ingressi gratuiti. L’incasso complessivo ammonta a 435.194 euro, una somma destinata a sostenere la gratuità dei Musei Civici di Roma per i residenti della Capitale e della Città Metropolitana, oltre a garantire la manutenzione e la tutela del patrimonio artistico della città. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: a Fontana Trevi in un mese quasi 230 mila accessi, incassi per oltre 435 mila euro

Fontana di Trevi a pagamento, 230mila accessi in un mese: incassati oltre 435mila euroDal due febbraio, fa sapere il Comune di Roma, sono stati infatti registrati 229.

Anagrafe: oltre 20 mila carte d’identità rilasciate e più di 12 mila accessi agli sportelli nel 2025Le sei anagrafi del Comune di Rimini, via Marzabotto, piazza Cavour, Villaggio Primo Maggio, Miramare, Viserba e Corpolò, si confermano anche nel...

Tutto quello che riguarda Fontana Trevi

Temi più discussi: Fontana di Trevi, Zetema: Tutti i lavoratori sono regolarmente contrattualizzati; Sito Istituzionale | Nuove modalità d'accesso a Fontana di Trevi: 230 mila ingressi nel primo mese; Alla Fontana di Trevi addetti alla biglietteria pagati 4,50 euro l'ora. Scoppia la polemica; Ticket a Fontana di Trevi, il Campidoglio festeggia: incassati 435mila euro.

Fontana di Trevi a pagamento fa felice il CampidoglioAd un mese esatto dall’introduzione del nuovo sistema di accesso alla Fontana di Trevi, il bilancio conferma l’efficacia delle misure per regolare le presenze e migliorare la qualità della visita in u ... terzobinario.it

Roma, Fontana di Trevi: boom di visitatori nel primo mese a pagamento230 mila persone, tra residenti e turisti e 435 mila euro di incassi. Le risorse reinvestite nella tutela dei beni storici. Gualtieri: Un'esperienza migliore per tutti ... rainews.it

Il bilancio ad un mese dall’introduzione del nuovo sistema di accesso alla Fontana di Trevi, conferma l’efficacia delle misure per regolare le presenze e migliorare la qualità della visita in uno dei luoghi simbolo di Roma. Dal 2 febbraio sono stati infatti regi - facebook.com facebook

#BuongiornoRoma Credit: instagram.com/p/DU-eHhFiGbp/ - Fontana di Trevi x.com