9 mila euro di tasse per un corso alla Statale di Milano gli studenti fanno ricorso al Tar | Nel bando non c’era

La notizia che ha spiazzato gli studenti è arrivata questa mattina. La laurea magistrale in «Migration studies and new societies» è stata avviata all’Università Statale di Milano senza che nessuno si aspettasse che avrebbe comportato una tassa di 9 mila euro. Gli iscritti, 23 in totale, hanno deciso di fare ricorso al Tar, perché nel bando non si trovava traccia di questa spesa. La partenza del corso ha creato un certo scompiglio tra gli studenti, che ora chiedono chiarimenti e si preparano a battersi per ottenere un risarcimento

La partenza del nuovo corso di laurea magistrale in «Migration studies and new societies», attivato dall’ università Statale di Milano in collaborazione con gli atenei di Praga e Varsavia, ha colto di sorpresa i 23 studenti iscritti. La retta è di 4.500 euro all’anno, arrivando a 9mila euro in tutto per l’intero biennio, senza possibilità di accedere alla cosiddetta No Tax Area, che alla Statale permette agli studenti con un Isee fino a 30mila euro di esonero totale dalle tasse universitarie. Il corso, completamente in lingua inglese e sviluppato nell’ambito dell’alleanza europea 4Eu+, prevede che ciascun partecipante accumuli almeno 30 crediti formativi in ogni sede partner, muovendosi tra Milano, Varsavia e Praga, prima di decidere dove completare l’ultimo semestre.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Milano Statale “I nostri figli con disabilità costretti a far posto ad altri. No alla guerra tra poveri”. E le mamme fanno ricorso al Tar Le mamme di bambini con disabilità hanno presentato ricorso al Tar per denunciare situazioni di esclusione e mancanza di adeguatezza negli spazi scolastici. Carlo Calenda contestato alla Statale di Milano. Gli studenti: “Fuori dall'università”. Lui: “Nessun problema con chi critica pacificamente” La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Milano Statale Argomenti discussi: Laurea da 9mila euro e senza le esenzioni: gli studenti della Statale vanno al Tar; C’è chi va controcorrente: 4 barche dai 6 ai 9 metri a partire da 29 mila euro; Carabinieri del Nas a Monza e in Brianza: verifiche in sessanta strutture sanitarie e ritirati farmaci per 9mila euro; Urbino, processo Londei: fino a 18 mila euro al mese alla zia per spese ad personam. 9 mila euro di tasse per un corso alla Statale di Milano, gli studenti fanno ricorso al Tar: «Nel bando non c’era»La partenza del nuovo corso di laurea magistrale in «Migration studies and new societies», attivato dall’università Statale di Milano in collaborazione con gli atenei di Praga e Varsavia, ha colto di ... open.online GUARDIA DI FINANZA * «BLITZ NEL CENTRO MASSAGGI ABUSIVO DI FROSINONE, SEQUESTRATI 9 MILA EURO DI MERCE CONTRAFFATTA»I Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone, negli ultimi giorni, hanno intrapreso un’attività di controllo a largo raggio, volta a contrastare l’abusivismo commerciale e la vendita di prodotti ... agenziagiornalisticaopinione.it La Statale si aggiudica un ERC Proof of Concept per la terapia genica per la nevralgia del trigemino, con un finanziamento di 150 mila euro. Anna Moroni, docente di Fisiologia del dipartimento di Bioscienze, già al suo quinto ERC, ha vinto il premio con il pr - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.