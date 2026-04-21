Oltre 19 milioni impegnati per le persone con disabilità gravissima in Sicilia

In Sicilia, più di 19 milioni di euro sono stati destinati per sostenere le persone con disabilità gravissima. I fondi sono stati stanziati dall’assessorato regionale e copriranno le esigenze di marzo 2026. La cifra riguarda interventi e servizi dedicati a questa fascia di popolazione, con l’obiettivo di garantire assistenza e supporto specifico. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime settimane.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Stanziati fondi per il mese di marzo 2026. L’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha destinato oltre 19 milioni di euro a favore delle persone affette da disabilità gravissima, per garantire il pagamento del beneficio economico relativo al mese di marzo 2026. Copertura anche per gli arretrati. Le risorse stanziate includono anche un budget aggiuntivo per il saldo degli arretrati, destinato ai nuovi beneficiari riconosciuti. Gli elenchi aggiornati sono stati trasmessi dalle Asp siciliane, permettendo così di ampliare la platea degli aventi diritto. Dettaglio delle risorse e fondo utilizzato. Nel dettaglio, è stata impegnata la somma di 19.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Oltre 19 milioni impegnati per le persone con disabilità gravissima in Sicilia Notizie correlate Regione, impegnati 19 milioni a marzo per le persone con disabilità gravissimaL’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha impegnato oltre 19 milioni di euro in favore di persone con disabilità gravissima... Sicilia, oltre 20 milioni dalla Regione per le persone con disabilità gravissimaABBONATI A DAYITALIANEWS Stanziate risorse per sostenere i cittadini più fragili La Regione ha destinato oltre 20 milioni di euro a sostegno delle... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Nuovo ponte girevole pronto nel 2028: opera da 25 milioni di euro; Banca agricola popolare di Sicilia, utili da record: oltre 41 milioni; Cosa ha chiesto esattamente la Corte dei conti al comune di Messina; Sisma, la visita del commissario Castelli. Danni per 18 milioni: quanti contributi?. Politiche sociali, impegnati 19 milioni a marzo per le persone con disabilità gravissimaL'assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha impegnato oltre 19 milioni di euro in favore di persone con disabilità gravissima per il pagamento del beneficio economico del mese ... ilsicilia.it Politiche sociali, 19 mln di euro dalla Regione per le persone con disabilità gravissimaOltre 19 milioni di euro in favore di persone con disabilità gravissima. Sono stati impegnati dall’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali per il pagamento del beneficio economi ... siracusaoggi.it Indagine della Finanza, sequestrati oltre 1,2 milioni di euro facebook Interamente aperta la Asti-Cuneo, dopo oltre 30 anni d’attesa. Con due corsie per senso di marcia tra Cherasco e Alba Ovest due province, 33 comuni e migliaia di imprese sono ora collegati da un’opera moderna capace di ridurre tempi di percorrenza e raffor x.com