Blitz anti droga a Picanello sequestrati oltre 15 chili di droghe | arrestati due pusher

Questa mattina i carabinieri di Catania hanno fatto un grande blitz contro lo spaccio nel quartiere Picanello. Durante l’operazione, hanno sequestrato oltre 15 chili di droga e arrestato due pusher. Uno dei fermati, un 43enne, è stato colto sul fatto mentre consegnava droga dalla sua auto, senza nemmeno scendere. I militari sono riusciti a bloccare i trafficanti prima che potessero continuare con le loro attività.

A casa di uno spacciatore ventunenne i carabinieri hanno trovato 6,45 chilogrammi di marijuana, 5,13 chilogrammi di hashish, 2,64 chilogrammi di funghi allucinogeni I carabinieri hanno arrestato, nel quartiere Picanello, due spacciatori. I militari hanno notato un 43enne mentre consegnava droga girando in strada senza scendere dalla sua auto. L’uomo è stato seguito fino a via Caduti sul Lavoro, dove i militari hanno adocchiato anche un 21enne incensurato che, salito a bordo dell’auto, ha consegnato al 43enne una busta in plastica. A quel punto i militari dell'Arma hanno fermato e perquisito i due sospetti.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Picanello Polizia

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Picanello Polizia

Argomenti discussi: Tor Bella Monaca, dopo i blitz anti droga Nicola Franco contro i giudici: Dei 10 arrestati solo uno è rimasto in carcere; Blitz anti-droga a Macerata, su segnalazione di una ‘mamma coraggio’. Scoperto gruppo criminale: 9 arresti; Blitz antidroga a Randazzo, custodia cautelare per quattordici indagati; San Basilio, maxi blitz antidroga al bar della coltellata: sequestrati beni per 5 milioni di euro.

Blitz anti droga a Messina, ex pentiti del Cep gestivano magazzino della cocaMessina – Sono scattati all’alba di oggi i 15 arresti anti droga della Polizia, che ha assestato un nuovo duro colpo al giro di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti al villaggio Cep di Messina. tempostretto.it

Messina, maxi blitz antidroga al rione CEP: 15 arresti, si rifornivano a Catania e in Calabria e avevano una rete vastissima | DETTAGLIIn data odierna, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, la Squadra Mobile presso la Questura di Messina ha proceduto alla esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cau ... strettoweb.com

Blitz anti droga a Messina, ex pentiti gestivano magazzino della coca Arresti anche a Catania e Siracusa. Ecco come cocaina e hashish inondavano la città... - facebook.com facebook

Tor Bella Monaca, dopo i blitz anti droga Nicola Franco contro i giudici: "Dei 10 arrestati solo uno è rimasto in carcere" ift.tt/CNkHMJq x.com