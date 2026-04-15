L’attaccante messicano del Milan ha recentemente dichiarato di sentirsi bene e di lavorare duramente per tornare al massimo della forma. Ha aggiunto di desiderare di regalare soddisfazioni ai tifosi e di essere pronto a contribuire alla squadra nel miglior modo possibile. La sua ripresa ha attirato l’attenzione, anche se non ha ancora precisato quando potrà tornare in campo.

Santiago Giménez aveva iniziato da titolare la stagione 2025-2026 nel Milan di Massimiliano Allegri. Un solo gol - per giunta in Coppa Italia - ma tanto impegno in area di rigore. Le cose, per lui, non potevano che migliorare e sembrava soltanto questione di tempo affinché il bomber ex Feyenoord ritrovasse la via della rete anche in Serie A. Invece le cose non sono andate come tutti avrebbero voluto. Il 28 ottobre 2025 ultima partita dell'anno solare, Atalanta-Milan 1-1. Lì il 'Bebote' chiese il cambio per il persistere di un problema alla caviglia destra. Un inconveniente che, dopo due mesi di terapia conservativa, l'ha portato - il 19 dicembre 2025 - all'operazione ad Amsterdam (Olanda) e ad altri tre mesi di stop.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Giménez: “Sto bene, sto lavorando per essere al 100% e regalare gioie alla gente”

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