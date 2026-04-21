Oggi ricorre il primo anniversario della scomparsa del Pontefice Ricordiamo insieme il suo ultimo abbraccio ai fedeli in Piazza San Pietro avvenuto nel giorno di Pasqua

Oggi si celebra il primo anniversario della morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile 2025. La data ricorda il giorno in cui il Pontefice è deceduto, e vengono condivise immagini del suo ultimo abbraccio ai fedeli in Piazza San Pietro durante la messa di Pasqua. La cerimonia si svolse in un’atmosfera di grande partecipazione e commozione, e le immagini mostrano il momento finale del suo rapporto con i fedeli prima della scomparsa.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Il 21 aprile 2025 ci lasciava il Pontefice venuto dalla "fine del mondo". Ripercorriamo le immagini dell’ultima Pasqua, vissuta tra i fedeli nonostante la salute fragile (askanews) – Un anno fa, il 21 aprile 2025, moriva Papa Francesco. Nelle immagini l’ultimo abbraccio ai fedeli per Pasqua. Francesco, appena un giorno prima della sua morte, all’età di 88 anni, non aveva voluto mancare alle celebrazioni ed era prima apparso dal balcone centrale della Basilica di San Pietro e poi aveva compiuto un giro di Piazza San Pietro a bordo della papamobile. «Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua», aveva detto alla folla dalla sua sedia a rotelle sul balcone.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Oggi ricorre il primo anniversario della scomparsa del Pontefice. Ricordiamo insieme il suo ultimo abbraccio ai fedeli in Piazza San Pietro, avvenuto nel giorno di Pasqua Notizie correlate Papa Leone, sorpresa a piazza San Pietro nel giro in papamobile: chi riconosce tra i fedeliL’inizio del pontificato di Papa Leone XIV è stato segnato da uno stile che molti osservatori hanno definito subito come diretto, umano, capace di... Bologna ricorda Eco: letture in piazza e streaming globale per celebrare il decimo anniversario della scomparsa.Bologna celebra i dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco con una giornata dedicata alla sua memoria, che culmina in un evento pubblico in Piazza... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Papa Francesco moriva un anno fa, tutti gli appuntamenti di oggi 21 aprile per ricordarlo; Sudan: un lungo calvario che dura da tre anni fra guerre e carestie; UN ANNO SENZA FRANCESCO l Il pensiero cattolico del Papa tra Fessard e Guardini. Papa a San Pietro per l'ultima udienza del Giubileo. Convocato primo Concistoro a gennaioQuella di oggi è l'ultima delle udienze giubilari del sabato, avviate lo scorso gennaio da papa Francesco. Lo ha ricordato Leone XIV in piazza San Pietro aprendo l’ultima udienza dell’anno del ... tg24.sky.it *Piazza San Pietro crocevia di pace e di speranza attraverso lo sport* Seguendo la testimonianza di Leone XIV oggi a Piazza San Pietro due momenti di preghiera per la pace promossi da Athletica Vaticana: per la pedalata fraterna al Centro per le cure palliat facebook