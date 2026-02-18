Bologna ricorda Eco | letture in piazza e streaming globale per celebrare il decimo anniversario della scomparsa
Bologna ricorda Umberto Eco, morto dieci anni fa a causa di un tumore, con un'intera giornata di eventi pubblici e streaming globale. La città organizza letture di alcuni dei suoi libri più famosi in Piazza Coperta di Salaborsa, attirando cittadini e visitatori. Inoltre, una maratona di streaming fa incontrare appassionati di Eco da tutto il mondo, dalle Fiji al Senegal, che seguiranno l’evento da remoto.
Bologna rende omaggio a Umberto Eco: tra letture in piazza e una maratona streaming internazionale. Bologna celebra i dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco con una giornata dedicata alla sua memoria, che culmina in un evento pubblico in Piazza Coperta di Salaborsa e in una maratona streaming che coinvolgerà appassionati da tutto il mondo, dalle Fiji al Senegal. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Bottega Finzioni, intende restituire alla città l’eco del pensiero di uno dei suoi più illustri abitanti. Un omaggio collettivo nel cuore di Bologna. Piazza Coperta, l’unica in Italia a portare il nome di Umberto Eco, sarà il palcoscenico di questo omaggio collettivo.🔗 Leggi su Ameve.eu
Un pastore in Senegal, un velista in oceano, scrittori e lettori da tutto il mondo: Bologna ricorda Umberto Eco con una maratona globale di 24 ore tra letture, testimonianze e collegamenti in diretta facebook
